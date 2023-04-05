В IGN показали эксклюзивный ролик о героине Лейле из шутера Redfall

Лейла в Redfall Фото: YouTube
С видео стало известно, что основная ее способность — вызов на помощь экс-бойфренда, ныне являющегося вампиром.
Трейлер с Лейлой из Redfall
Помимо упомянутой уникальной характеристики, Лейла наделена пси-абилками и умеет превращать энергию в защитный зонт/лифт для поднятия вверх, быстрого перемещения или прохождения через препятствия. Падение с высоты персонаж переносит без малейшего урона.
Ребята из Arkane заявили, что каждый герой шутера будет наделен персональными преимуществами в передвижении. Об этом обещают рассказать позже.
Релиз Arkane запланирован на 2 мая. Игра выйдет на Xbox Series и ПК. Юзерам консолей она будет доступна в Xbox Game Pass со старта продаж.