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    В IGN показали эксклюзивный ролик о героине Лейле из шутера Redfall

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    Игровой портал IGN презентовал трейлер о Лейле — играбельном персонаже эксклюзивного Xbox-шутера Redfall от студии Arkane.

    Лейла в Redfall
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    Лейла в Redfall

    С видео стало известно, что основная ее способность — вызов на помощь экс-бойфренда, ныне являющегося вампиром.

    Трейлер с Лейлой из Redfall

    Помимо упомянутой уникальной характеристики, Лейла наделена пси-абилками и умеет превращать энергию в защитный зонт/лифт для поднятия вверх, быстрого перемещения или прохождения через препятствия. Падение с высоты персонаж переносит без малейшего урона.

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    • Ребята из Arkane заявили, что каждый герой шутера будет наделен персональными преимуществами в передвижении. Об этом обещают рассказать позже.

    Релиз Arkane запланирован на 2 мая. Игра выйдет на Xbox Series и ПК. Юзерам консолей она будет доступна в Xbox Game Pass со старта продаж.

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