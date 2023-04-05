В IGN показали эксклюзивный ролик о героине Лейле из шутера Redfall

Игровой портал IGN презентовал трейлер о— играбельном персонаже эксклюзивного Xbox-шутераот студии

С видео стало известно, что основная ее способность — вызов на помощь экс-бойфренда, ныне являющегося вампиром.

Трейлер с Лейлой из Redfall

Помимо упомянутой уникальной характеристики, Лейла наделена пси-абилками и умеет превращать энергию в защитный зонт/лифт для поднятия вверх, быстрого перемещения или прохождения через препятствия. Падение с высоты персонаж переносит без малейшего урона.

Ребята из Arkane заявили, что каждый герой шутера будет наделен персональными преимуществами в передвижении. Об этом обещают рассказать позже.

Релиз Arkane запланирован на 2 мая. Игра выйдет на Xbox Series и ПК. Юзерам консолей она будет доступна в Xbox Game Pass со старта продаж.