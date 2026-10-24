«Ковентри» дома уступил «Фулхэму» в матче 8-го тура АПЛ — 0:1.

Фрэнк Лэмпард — главный тренер «Ковентри» globallookpress.com

Единственный гол в матче забил Оскар Бобб на 80-й минуте встреч.

Результат матча Ковентри Сити Ковентри 0:1 Фулхэм Лондон 0:1 Оскар Бобб 80' Ковентри Сити: Карл Эндрю Рашворт, Милан ван Эвейк, Бобби Томас ( Стивен Мфуни 60' ), Этан Пиннок, Джей Дасилва, Мэтт Граймз, Калеб Йиренки ( Эфрон Мэйсон-Кларк 67' ), Тацухиро Сакамото ( Густаво Хамер 86' ), Джек Рудони, Брендон Томас-Асанте ( Фрэнк Аниика 67' ), Шериф Сидики ( Тайво Авонийи 67' ) Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Давид Аффенгрубер, Тимоти Кастань, Шей Чарльз, Хуго Ларссон ( Сандер Берге 63' ), Гонсало Гарсия ( Cesar Palacios 74' ), Алекс Айуоби ( Родриго Мунис 74' ), Джошуа Кинг ( Кенни Тете 81' ), Оскар Бобб ( Томас Кейрни 81' ) Жёлтые карточки: Шей Чарльз 36' (Фулхэм), Энтони Робинсон 82' (Фулхэм)

Статистика матча 2 Удары в створ 4 8 Удары мимо 4 36 Владение мячом 64 4 Угловые удары 6 1 Офсайды 3 9 Фолы 11

«Фулхэм» набрал 9 очков и поднялся 12-е место в АПЛ, «Ковентри» с 6 баллами расположился на 19-й строчке в турнирной таблице.