«Ковентри» дома уступил «Фулхэму» в матче 8-го тура АПЛ — 0:1.
Единственный гол в матче забил Оскар Бобб на 80-й минуте встреч.
Результат матча
Ковентри СитиКовентри0:1ФулхэмЛондон
0:1 Оскар Бобб 80'
Ковентри Сити: Карл Эндрю Рашворт, Милан ван Эвейк, Бобби Томас (Стивен Мфуни 60'), Этан Пиннок, Джей Дасилва, Мэтт Граймз, Калеб Йиренки (Эфрон Мэйсон-Кларк 67'), Тацухиро Сакамото (Густаво Хамер 86'), Джек Рудони, Брендон Томас-Асанте (Фрэнк Аниика 67'), Шериф Сидики (Тайво Авонийи 67')
Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Давид Аффенгрубер, Тимоти Кастань, Шей Чарльз, Хуго Ларссон (Сандер Берге 63'), Гонсало Гарсия (Cesar Palacios 74'), Алекс Айуоби (Родриго Мунис 74'), Джошуа Кинг (Кенни Тете 81'), Оскар Бобб (Томас Кейрни 81')
Жёлтые карточки: Шей Чарльз 36' (Фулхэм), Энтони Робинсон 82' (Фулхэм)
«Фулхэм» набрал 9 очков и поднялся 12-е место в АПЛ, «Ковентри» с 6 баллами расположился на 19-й строчке в турнирной таблице.