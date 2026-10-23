Выберется ли «Фулхэм» из зоны вылета?

прогноз на матч 8-го тура АПЛ, ставка за 2.01

24 октября в 8-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ковентри» и «Фулхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

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«Ковентри»

Турнирное положение: «Ковентри» по итогам семи туров нового сезона английской Премьер-лиги имеет лишь шесть баллов в своем активе.

Команда занимает 17-ю позицию, лишь по дополнительным показателям отставая от вышестоящих «Борнмута» и «Тоттенхэма», а также на один балл опережая зону вылета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках седьмого тура национального чемпионата клуб на выезде проиграл «Тоттенхэму» (1:3).

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Перед этим в предыдущем туре английского первенства коллектив уже набрал три очка, когда теперь в домашних стенах одержал разгромную победу над «Ньюкаслом» (4:1).

Не сыграют: травмированы — Аменда, Экклс, Вулфенден и Райт, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: в семи последних поединках в разных турнирах «Ковентри» пять раз проиграл при двух победах.

С такой формой хозяевам вроде бы сложно рассчитывать на выигрыш, но против равного себе соперника и на своем поле, шансы на это все-таки немалы.

Джек Рудони — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» по итогам семи туров нового сезона английской Премьер-лиги имеет только пять баллов в активе.

Команда занимает 18-ю позицию, что в зоне понижения в классе (18-20-е места), с отставанием лишь в один пункт от безопасной 17-й строчки.

Последние матчи: в прошлом поединке в рамках седьмого тура английского первенства клуб дома одержал победу над «Халлом» (1:0).

Ранее в предыдущем туре национального чемпионата коллектив уже остался без очков, когда теперь в чужих стенах потерпел поражение от «Ипсвича» (1:2).

Не сыграют: травмированных игроков нет, дисквалифицирован — Сессеньон.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фулхэм» выиграл лишь дважды при трех поражениях и двух ничьих.

Таким образом, у гостей неубедительная форма для того, чтобы быть уверенными в своих силах, тем более на выезде, но все же такого соперника они вполне способны обыграть.

Джош Кинг — лучший бомбардир команды в АПЛ с двумя голами.

На что ставят в матче Ковентри — Фулхэм Букмекерские коэффициенты на матч Ковентри — Фулхэм: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей «Ковентри» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Ковентри» забивали больше трех голов

в трех из пяти последних матчей «Фулхэма» забивали меньше трех голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.31. Ничья — в 3.50, выигрыш «Ковентри» — в 3.05.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше трех мячей. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Тем временем, в четырех из шести последних выездных матчей гостей сыграл такой же расклад.

2.01 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч «Ковентри» — «Фулхэм» принесёт прибыль 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трёх мячей, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Ковентри».

2.20 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Ковентри» — «Фулхэм» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.20