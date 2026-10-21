Теперь по количеству игр в Лиге чемпионов 40-летний Нойер делит третью строчку с Лионелем Месси и свои бывшим одноклубником Томасом Мюллером . Абсолютным лидером остается Криштиану Роналду (183 матча), на втором месте идет Икер Касильяс (177).

Рекордное для голкипера 163-е появление в главном европейском турнире произошло в матче с английским «Арсеналом».

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поднялся на третье место в истории Лиги чемпионов по числу сыгранных матчей, сообщает авторитетный портал Transfermarkt.

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