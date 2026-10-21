Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поднялся на третье место в истории Лиги чемпионов по числу сыгранных матчей, сообщает авторитетный портал Transfermarkt.
Рекордное для голкипера 163-е появление в главном европейском турнире произошло в матче с английским «Арсеналом».
Теперь по количеству игр в Лиге чемпионов 40-летний Нойер делит третью строчку с Лионелем Месси и свои бывшим одноклубником Томасом Мюллером. Абсолютным лидером остается Криштиану Роналду (183 матча), на втором месте идет Икер Касильяс(177).