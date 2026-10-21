«Брюгге» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 6 баллов. «Ланс» с 3 очками расположился на 27-й строчке.

Голами в составе победителей отметились Ханс Ванакен (45+2'), Роберто Сейс (50') и Карлуш Форбш (72').

«Брюгге» на своем поле разгромил «Ланс» в матче 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов — 3:0.

2.23

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