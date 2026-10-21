«Брюгге» на своем поле разгромил «Ланс» в матче 3-го тура основного этапа Лиги чемпионов — 3:0.
Голами в составе победителей отметились Ханс Ванакен (45+2'), Роберто Сейс (50') и Карлуш Форбш (72').
Результат матча
БрюггеБрюгге3:0ЛансЛанс
1:0 Ханс Ванакен 45+3' 2:0 Хоакин Сейс 50' 3:0 Карлуш Форбс 72'
Брюгге: Ян Зоммер, Кириани Саббе (Юго Сике 82'), Йорне Спилерс, Брандон Мехеле, Хоакин Сейс, Феликс Лемарешаль (Уго Ветлесен 67'), Фредди Поттс, Ханс Ванакен, Карлуш Форбс (Ромео Вермант 82'), Николо Трезольди (Milan Robberechts 82'), Jan Virgili (Мамаду Диахон 73')
Ланс: Робин Риссер, Сауд Абдулхамид, Матьё Юдоль, Самсон Байду (Жан-Клер Тодибо 46'), Рубен Агилар (Киллиан Антонио 82'), Торган Азар (Флорьян Товен 58'), Амаду Айдара, Микаэль Кюизанс, Франьо Иванович (Одсонн Эдуард 58'), Junior Kadile, Michal Skoras
Жёлтые карточки: Феликс Лемарешаль 61', Уго Ветлесен 80' — Матьё Юдоль 45', Michal Skoras 80'
«Брюгге» поднялся на 11-е место в турнирной таблице, набрав 6 баллов. «Ланс» с 3 очками расположился на 27-й строчке.