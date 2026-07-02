Полузащитник молодёжной сборной Испании и «Барселоны» Даниэль Родригес продолжит карьеру в загребском «Динамо», сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Даниэль Родригес globallookpress.com

20‑летнего футболиста не устраивает его нынешнее положение в клубе, и он хочет иметь постоянную игровую практику, а его окружение считает «Динамо» Загреб оптимальным вариантом для этого.

По данным источника, в случае трансфера «Барселона» будет иметь функцию обратного выкупа.

Даниэль Родригес является воспитанником «Барселоны» и всего сыграл за основную команду в этом сезоне один матч. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 1 млн евро. Загребское «Динамо» сыграет в квалификации Лиги чемпионов.