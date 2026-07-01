26-летний защитник лондонского «Арсенала» Якуб Кивер стал полноправным игроком «Порту», сообщает пресс-служба английского клуба на официальном сайте.

Якуб Кивер globallookpress.com

Минувший игровой цикл польский футболист отыграл в португальской команде на правах аренды, и по его итогам руководство «драконов» активировало опцию полноценного выкупа защитника. Сумма трансферной сделки составила 17 миллионов евро, а новое трудовое соглашение Кивера рассчитано до лета 2030 года.

Напомним, что оборонец пополнил состав «канониров» зимой 2023 года, перейдя из итальянской «Специи», и за время выступлений в Англии принял участие в 68 официальных матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.