«Ливерпуль» официально сообщил о трансфере центрального защитника Жереми Жаке.

Жереми Жаке liverpoolfc.com

«Чувствую себя отлично, первые впечатления замечательные, я очень счастлив начать здесь. Когда вижу инфраструктуру, сразу представляю себя тут. Мне здесь хорошо, и я с нетерпением жду старта. "Ливерпуль" — великий клуб, выступать за него — мечта», — сказал Жаке в интервью клубной пресс-службе мерсисайдцев.

20-летний француз из «Ренна» еще зимой подписал контракт с «Ливерпулем», но только сейчас он вступил в силу. Всего за бретонцев Жаке сыграл 33 матча. Сумма сделки оценивает в 55 млн фунтов стерлингов плюс 12 млн в виде бонусов.