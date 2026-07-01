Марокканский полузащитник Биляль Эль-Ханнус перешел в «Штутгарт» на постоянной основе.

Английский «Лестер» официально объявил, что немецкий клуб воспользовался опцией выкупа 22-летнего футболиста, который ранее выступал за швабов на правах аренды. По информации СМИ, полноценный трансфер хавбека обойдется представителю Бундеслиги в 25 миллионов евро с учетом предусмотренных бонусных выплат.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Эль-Ханнус являлся игроком основной обоймы, приняв участие в 25 поединках, в которых сумел отметиться четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами.