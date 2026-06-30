Бывший нападающий «Спартака» Антон Заболотный опубликовал прощальный пост после ухода из стана «красно-белых».

Антон Заболотный globallookpress.com

«Спартак, спасибо за этот год. Нереальная атмосфера в раздевалке, на стадионе, множество ярких моментов и долгожданный трофей.

Благодарен каждому, кто помогал, поддерживал и доверял на протяжении этого пути. Спасибо руководству, тренерскому штабу, административному штабу и, конечно же, каждому игроку в команде за этот сезон! Отдельно спасибо болельщикам за терпение и веру в команду.

Такое не забывается. Удачи в новом сезоне, КБ», — написал Заболотный на своей странице в социальной сети.

В минувшем сезоне нападающий провел за «Спартак» 9 матчей в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.