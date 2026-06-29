Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген выразил готовность продолжить карьеру в амстердамском «Аяксе».

Марк-Андре тер Штеген globallookpress.com

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в данный момент руководство клубов ведет активные переговоры по аренде 34-летнего вратаря, а ключевым вопросом обсуждения является пропорция разделения его оклада между командами.

Данный трансфер призван перезагрузить карьеру немца, который в январе 2026 года уже уходил в аренду в «Жирону», но успел провести лишь два матча, после чего выбыл до конца сезона-2025/26 из-за тяжелой травмы подколенного сухожилия.

Переезд в Нидерланды может прервать многолетнюю историю выступлений вратаря в Каталонии, где он играет с 2014 года и успел провести 423 матча (176 встреч «на ноль» при 416 пропущенных мячах). На сегодняшний день контракт тер Штегена с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2028 года, а его рыночная стоимость на портале Transfermarkt из-за возраста и травм снизилась до 3 миллионов евро.