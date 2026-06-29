Грозненский «Ахмат» официально заключил трудовое соглашение с полузащитником национальной команды Мали Калиду Сидибе.

Калиду Сидибе globallookpress.com

Контракт с 27-летним опорным хавбеком, являющимся воспитанником французского «Пари Сен-Жермен», рассчитан на три года. Ранее в своей клубной карьере футболист защищал цвета таких французских коллективов, как «Тулуза», «Генгам» и «Кевийи Руан». На международном уровне Сидибе дебютировал в марте текущего года в товарищеском противостоянии против сборной России, которое завершилось безголевой ничьей.

Напомним, что по итогам футбольного сезона-2025/26 грозненский клуб расположился на девятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.