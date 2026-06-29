Экс‑игрок московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат считает справедливой цену в 30 млн евро на нападающего Константина Тюкавина.

Владимир Гранат globallookpress.com

«Для "Динамо" Тюкавин — ключевой игрок. Думаю, таких денег он стоит, потому что это один из самых лучших и перспективных нападающих нашей страны. Я бы не хотел, чтобы он уходил из "Динамо", потому что он знаком с требованиями Шварца, а Сандро знает его сильные качества», — сказал Гранат «СЭ».

После того как «Динамо» отклонило первое предложение «Зенита» по Тюкавину в 25 млн евро, питерский клуб увеличил его до 30 млн. В минувшем сезоне нападающий сыграл 31 матч, забил 13 голов и сделал 6 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 млн евро.