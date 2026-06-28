Новым клубом известного голландского нападающего Ваута Вегхорста стал «Твенте», который подписал его в качестве свободного агента, сообщает сайт клуба.

Ваут Вегхорст globallookpress.com

33‑летний игрок заключил с этим клубом контракт на два года. Последнее время Вегхорст играл в составе «Аякса», где в 34 матчах прошлого сезона забил 9 мячей и сделал 4 ассиста.

Также нападающий известен по игре за «Вольфсбург», «Бернли», «Бешикташ», «Манчестер Юнайтед», «Хоффенхайм» и сборную Нидерландов.

По итогам прошлого сезона «Твенте» финишировал на четвёртой строчке в Эредивизи.