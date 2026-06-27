Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о выходе сборной Кабо-Верде в 1/16 финала чемпионата мира.

Юрий Семин globallookpress.com

«Это очень интересно. На каждом чемпионате мира есть сюрпризы. В этот раз главный сюрприз — Кабо-Верде. Они очень хорошо были подготовлены, поэтому закономерно вышли из группы. У них много игроков высокого уровня. Стоит отметить Ленини, так как он и в нашем чемпионате демонстрирует высокий уровень», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что национальная команда Кабо-Верде с тремя очками в активе заняла вторую строчку в своей группе и в 1/16 финала ЧМ-2026 сыграет против сборной Аргентины.