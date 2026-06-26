Наставник сборной Туниса Эрве Ренар оценил выступление команды на мундиале-2026.

Эрве Ренар globallookpress.com

На групповом этапе Тунис уступил Швеции (1:5), Японии (0:4) и Нидерландам (1:3).

«Мы не соответствовали уровню чемпионата мира — это не обсуждается. Это большой турнир с очень хорошими командами.

У нас была очень сложная группа. Я уже поговорил с игроками, поблагодарил их. Но когда ты находишься в такой психологической ситуации, справиться с ней непросто. Сложно играть против сильной команды на потрясающем стадионе, трибуны которого были окрашены в оранжевый цвет», — цитирует Ренара сайт ФИФА.