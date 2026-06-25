Полузащитник Вендел присоединился к тренировочному лагерю «Зенита» и прибыл на летние сборы команды. Видео с возвращением бразильца опубликовала пресс-служба петербургского клуба в социальных сетях.

В ролике не обошлось без шуток. Нападающий Александр Соболев встретил одноклубника фразой: «Сначала в кассу давай».

Таким образом форвард напомнил о словах главного тренера Сергея Семака, который ранее рассказал, что Вендел традиционно задержался после отпуска и предпочитает компенсировать дополнительные выходные предусмотренным в клубе штрафом.

Напомним, первая тренировка «Зенита» в рамках подготовки к новому сезону состоялась ещё 20 июня. Тогда Семак сообщил, что бразильский хавбек пока не вернулся в расположение команды.

В минувшем сезоне Вендел провёл 30 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Напомним, «Зенит» стал чемпионом России-2025/26.