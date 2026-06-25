Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о выступлении сборной Чехии на ЧМ-2026.

Робин Гранач — защитник сборной Чехии globallookpress.com

«Выступление Чехии на ЧМ — это не провал, а катастрофа. Что творили наши футболисты — просто кошмар. Я далек от команды, но чешский футбол в последнее время не самый лучший. Все накопилось — проблемы в системе, руководстве и команде.

Чешский футбол не такой, каким его хотелось бы видеть. Это уже не тот футбол, в котором я работал, где играли мои ребята. Не знаю, что творится, но мне это не нравится.

Мне не было стыдно за сборную Чехии, потому что знал, что команда не победит ни в одной игре. Меня это не удивило. В чешском футболе нужно все менять. Главное — начать с футбольного союза, людей, которые это творят», — цитирует Петржелу Sport24.

Сборная Чехии набрала один балл в группе А и заняла четвертое место. Европейцы выбыли из турнира.