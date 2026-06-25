Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала не примет участия в заключительном матче группового раунда чемпионата мира — 2026 против команды Эквадора, который запланирован на 25 июня.

Джамал Мусиала globallookpress.com

Как сообщил инсайдер Флориан Плеттенберг в социальной сети X, это решение стало результатом совместного обсуждения между 23-летним футболистом и главным тренером национальной команды Юлианом Нагельсманом.

Тренерский штаб предоставил одному из своих лидеров отдых в рамках контроля физической нагрузки. Ожидается, что место Мусиалы в стартовом составе займет хавбек «Штутгарта» Дениз Ундав. Напомним, что сборная Германии ранее досрочно гарантировала себе участие в стадии плей-офф мирового первенства.