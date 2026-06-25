Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти отреагировал на дебют Неймара на текущем мундиале.

Форвард вышел на поле в игре с Шотландией во втором тайме. Но футболист не отметился результативными действиями.

«Он заслуживал появиться на поле. Неймар хорошо работал на тренировках, это большой профессионал. Этот футболист может помочь команде на мундиале. Неймар хорошо провел те минуты, которые получил. Ему уже 34 года, но он по-прежнему горит игрой за сборную», — цитирует Анчелотти Globo.

Бразилия вышла в 1/16 финала ЧМ-2026 с первого места в группе.