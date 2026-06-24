Бывший форвард Уэйн Руни оценил результат матча между Англией и Ганой (0:0), а также отреагировал на промах Гарри Кейна.

Гарри Кейн globallookpress.com

У нападающего был момент в концовке встречи, но Кейн свой шанс не реализовал.

«Трудно быть форвардом, когда играешь против низкого блока. Но это настоящий шок... Кейн не упускает такие шансы. В подобных ситуациях ждёшь, что мяч гарантированно окажется в сетке. Послушайте, я не собираюсь давать Кейну советы. Он слегка отклонился назад, но вместо того, чтобы накрыть мяч головой и сгруппировать корпус, он завалился назад — вот почему мяч полетел выше ворот», — цитирует Руни ВВС.

Сборная Англии лидирует в таблице группы L с четырьмя очками.