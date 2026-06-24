Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем высоко оценил игру своего одноклубника Килиана Мбаппе на ЧМ-2026.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Килиан на этом мундиале просто топ», — цитирует Беллингема инсайдер

Фабрицио Романо.

В двух стартовых матчах группового этапа Мбаппе отметился четырьмя забитыми мячами: по два раза он поразил ворота Сенегала и Ирака. Благодаря уверенным победам французская команда досрочно обеспечила себе выход в плей-офф мирового первенства.

В заключительном туре группового этапа подопечные Дидье Дешама встретятся со сборной Норвегии в матче, который определит победителя группы.