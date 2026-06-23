Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал свое мнение по поводу пауз на водопой на нынешнем чемпионате мира.

Андрей Канчельскис globallookpress.com

«Прежде всего, надо заботиться о здоровье игроков, а потом о качестве игры. Не понимаю, на что люди жалуются. Они же сами в футбол не играют, и чего жалуются тогда?

Таких людей, которые жалуются на перерыв на водопой, выгнал бы на поле в жару. Я посмотрю, как они заговорят. Нельзя час в одном темпе бегать без воды, организму сложно», — сказал Канчельскис «Советскому спорту».

Мундиаль проходит с 11 июня по 19 июля.