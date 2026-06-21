Оливье Жиру высказался по поводу своего бывшего партнёра по сборной Франции Килиана Мбаппе, которого с ранних лет уже считал элитным нападающим.

Киллиан Мбаппе globallookpress.com

«Когда Килиан пришёл в сборную, ему было всего 18 лет. Вся команда с самого начала поняла, что у нас появился выдающийся игрок.

У него было всё, что нужно топ‑нападающему: скорость, техника и огромная зрелость для такого возраста. Особенно меня впечатлила его личность. Когда он общался с прессой или с партнёрами по команде, то всегда был вежливым и уверенным в себе.

Играть рядом с Килианом было легко с самого начала, потому что он очень умный футболист. Он понимал мою игру, понимал, что я могу дать команде как центральный нападающий, а сам добавлял скорость и движение. Мы хорошо дополняли друг друга — всегда знали, где на поле находится партнёр.

Килиан всё ещё был подростком, но включить его не только в заявку, но и в стартовый состав на первый матч ЧМ‑2018 было очевидным решением. Тем летом он оказал огромное влияние на команду. Мы все очень гордились им. В финале против Хорватии он сыграл решающую роль. Уже на своём первом крупном турнире Килиан показал, насколько велик его талант — колоссальный потенциал был виден уже тогда», — сказал Жиру порталу FourFourTwo.

39‑летний Жиру сейчас выступает в составе «Лилля». Вместе с 27‑летним Мбаппе они отыграли в атаке два предыдущих чемпионата мира.