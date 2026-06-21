Испанский полузащитник Гави заступился за национальную команду после безрезультатного старта на мировом первенстве 2026 года.

«В прошлый раз мы играли плохо, вся команда. Меня критиковали больше, чем других, я это понимаю. На самом деле, я этого ожидал. Многие люди не понимают футбол. Что есть, то есть. Они сосредотачиваются на ерунде, голах и голевых передачах. Для меня футбол — это гораздо больше, чем это, но, в общем, каждый видит его так, как хочет», — приводит слова Гави A Bola.

Игрок подчеркнул, что общественность излишне строга к осечке испанцев. Чтобы подтвердить свои слова, он привел в пример сборную Португалии. По мнению Гави, их соседи не столкнулись и с половиной того давления, хотя также завершили первый тур вничью (1:1) в противостоянии с ДР Конго.