Испанский полузащитник Гави заступился за национальную команду после безрезультатного старта на мировом первенстве 2026 года.

Гави
Гави globallookpress.com

«В прошлый раз мы играли плохо, вся команда. Меня критиковали больше, чем других, я это понимаю. На самом деле, я этого ожидал. Многие люди не понимают футбол. Что есть, то есть. Они сосредотачиваются на ерунде, голах и голевых передачах. Для меня футбол — это гораздо больше, чем это, но, в общем, каждый видит его так, как хочет», — приводит слова Гави A Bola.

Игрок подчеркнул, что общественность излишне строга к осечке испанцев. Чтобы подтвердить свои слова, он привел в пример сборную Португалии. По мнению Гави, их соседи не столкнулись и с половиной того давления, хотя также завершили первый тур вничью (1:1) в противостоянии с ДР Конго.