Экс‑капитан сборной России Александр Мостовой считает, что сборной Германии придётся очень непросто против Кот‑д’Ивуара во втором туре ЧМ‑2026.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Теперь мы посмотрим, как будет выглядеть сборная Германии на этом чемпионате мира, потому что матч против Кюрасао — не показатель. Немцев я не причислял к числу фаворитов, потому что им, на мой взгляд, чего‑то не хватало. Им было и в отборочном цикле тяжело. У Германии очень хорошая линия полузащиты, но Кот‑д’Ивуар — серьёзный соперник. Немцам будет тяжеловато», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Встреча состоится сегодня, 20 июня, в 23:00 (мск). Обе команды выиграли в первом туре.