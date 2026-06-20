Нападающий сборной Нидерландов Брайан Бробби прокомментировал победу над Швецией (5:1) в матче ЧМ-2026.

«Это просто замечательно, когда есть возможность напрямую влиять на исход матча. Считаю, что мы здорово сыграли, как единая команда. Наш коллектив работает слаженно, мы готовы драться друг за друга, это главное», — приводит слова Бробби официальный сайт ФИФА.

После этого матча сборная Нидерландов занимает 1-е место в группе F на ЧМ-2026 с 4 очками в активе. В заключительном туре группового этапа национальная команда сыграет против сборной Туниса 26-го июня.

Швеция располагается на 2-й строчке с 3 баллами. В следующем поединке национальная команда встретится с Японией 26-го июня.