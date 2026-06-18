Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль едва не нарушил дисциплинарный регламент на ЧМ-2026, вернувшись в расположение национальной команды после отдыха всего за пять минут до истечения установленного времени, сообщает Diario Sport.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Нарушение этого дедлайна обошлось бы футболисту в солидный штраф размером две тысячи евро, что считается одной из самых строгих санкций во внутреннем кодексе сборной, направленном на поддержание жесткой дисциплины среди игроков.

На текущем мировом первенстве, которое проходит с 11 июня по 19 июля, испанская команда после первого тура группового этапа располагается на третьей строчке в своей группе H, а впереди ее ждут матчи против сборных Саудовской Аравии 21 июня и Уругвая 27 июня.