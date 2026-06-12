Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич оценил назначение Дмитрия Игдисамова полноценным наставником московского клуба.

Элвир Рахимич
Элвир Рахимич globallookpress.com

«Игдисамов молодой тренер. Хорошо, что ЦСКА дает шанс молодым специалистам, которые долгое время работали в структуре клуба. Посмотрим, какой будет результат. Очень надеюсь, что у Игдисамова все получится. Желаю ему и ЦСКА долгожданной победы в РПЛ. Наши болельщики очень жду этого золота», — цитирует Рахимича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Игдисамов подписал трудовой договор по схеме «2+2». В прошлом сезоне ЦСКА финишировал на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.