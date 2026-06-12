Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич оценил назначение Дмитрия Игдисамова полноценным наставником московского клуба.

Элвир Рахимич globallookpress.com

«Игдисамов молодой тренер. Хорошо, что ЦСКА дает шанс молодым специалистам, которые долгое время работали в структуре клуба. Посмотрим, какой будет результат. Очень надеюсь, что у Игдисамова все получится. Желаю ему и ЦСКА долгожданной победы в РПЛ. Наши болельщики очень жду этого золота», — цитирует Рахимича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Игдисамов подписал трудовой договор по схеме «2+2». В прошлом сезоне ЦСКА финишировал на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.