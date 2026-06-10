Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался о роли полузащитника Джуда Беллингема в национальной команде перед стартом чемпионата мира 2026-го года.

Джуд Беллингем — полузащитник сборной Англии globallookpress.com

«У нас много доказательств, что мы способны выигрывать матчи и без Джуда, и это более важная тема. Джуд сейчас в потрясающей форме, но надо перестать говорить про отдельных футболистов.

Джуд не выиграет этот чемпионат мира в одиночку. Это просто невозможно. Никто не выиграет его сам. Мы выиграем его как команда. Что мы будем делать, если Джуд завтра получит травму? Я не собираюсь играть в эту игру (кто выйдет в старте). Вы, журналисты, можете в нее играть.

Конечно, я понимаю этот ажиотаж. Я и сам взбудоражен. Я вижу этих игроков каждый день на тренировках. Но у нас большая команда, и некоторые из них будут на скамейке. Некоторые выйдут в конце матча. Некоторые нам понадобятся в дополнительное время. Кто-то забьет решающий пенальти. Кто-то начнет матч. И мы сделаем это как команда, иначе у нас нет шансов.

Они должны понять, что не все смогут выходить в стартовом составе постоянно и одновременно. Они могут быть недовольны моим решением, злиться и не соглашаться с ним, но они обязаны принять его и поддерживать своих партнеров. Потому что мы сейчас не в клубном футболе — мы на турнире, где, надеюсь, предстоит сыграть девять матчей. Поэтому все тут важнее, чем игровое время отдельных футболистов. Именно так они сейчас и относятся к этому», — сказал Тухель Daily Mail.

Напомним, что чемпионат мира стартует завтра, 11-го июня и продлится до 19-го июля. Сборная Англии на групповой стадии мундиаля сыграет против Хорватии, Ганы и Панамы.