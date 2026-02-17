Если тренер Диего Симеоне завоюет Кубок Испании или любой другой престижный трофей, мадридский «Атлетико» незамедлительно предложит ему продление контракта, которое он будет обязан принять. В настоящее время его действующее соглашение действует до лета 2027 года. Эту информацию распространило издание The Touchline.

Диего Симеоне globallookpress.com

Руководство клуба убеждено, что благодаря новым приобретениям, сделанным в текущем сезоне, Симеоне сможет создать команду, способную конкурировать за победу в Лиге чемпионов УЕФА в ближайшие один-два года.

12 февраля «Атлетико» одержал уверенную победу в первом матче 1/2 финала Кубка Испании над «Барселоной» со счетом 4:0. В общем зачете Лиги чемпионов команда заняла 14-е место и теперь сразится в стыковых матчах с «Брюгге» за выход в следующий раунд турнира.