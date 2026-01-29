Главный тренер «Манчестер Сити», Хосеп Гвардиола, поделился своими мыслями о реакции команды на последние минуты матча «Бенфика» — «Реал». Игроки, по его словам, были обеспокоены, когда вратарь португальской команды Анатолий Трубин решил пойти вперед.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Я обязательно напишу Жозе Моуринью. Мы всей командой смотрели концовку, но не знали, что "Бенфике" нужен гол для выхода в следующий раунд, и когда вратарь пошел вперед, мы говорили: "Зачем ты это делаешь? ", потому что "Мадрид" мог сравнять счет, и мы выбыли бы из первой восьмерки. Но это была хорошая стратегия со стороны Жозе» — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Благодаря победе «Бенфики» со счетом 4:2 над «Реалом» в 8-м туре Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» обеспечил себе место в 1/8 финала турнира.