«Локомотив» отклонит предложение «Бешикташа» о трансфере Сесара Монтеса за 7 миллионов евро плюс бонусы, сообщает «СЭ».

Сесар Монтес globallookpress.com

Московский клуб считает, что рыночная стоимость защитника выше предложенной суммы. О том, что «Бешикташ» предложил «Локомотиву» 7 миллионов евро и бонусы за Монтеса, ранее сообщал Telegram-канал «Мутко против».

В текущем сезоне Сесар Монтес сыграл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года.