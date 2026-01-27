Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей поделился ожиданиями от матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Челси».

Скотт Мактоминей globallookpress.com

«В прошлой игре мы выступили не лучшим образом и понимаем это. Мы осознаём, что способны играть лучше, тот матч нужно было доводить до победы. Порой это случается, но у нас есть ещё одна возможность, такое редко бывает в футболе. Поэтому нам нужно проявить себя наилучшим образом», — приводит слова Мактоминея пресс-служба УЕФА.

Сейчас неаполитанцы идут на 25-й строчке мимо зоны плей-офф с 8 очками. Игра с «Челси» состоится на домашнем стадионе «Наполи» 28 января в 23:00 (мск).