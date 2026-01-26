Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Дро Фернандеса на фоне слухов о его возможном переходе в «ПСЖ».

Жоан Лапорта globallookpress.com

Ранее сообщалось, что 18-летний воспитанник каталонского клуба близок к уходу в парижскую команду уже в зимнее трансферное окно.

«Мы поговорим об этом, когда все будет окончательно улажено. Он объявил, что не останется. Это неприятная ситуация. Это стало неожиданностью. Мы договаривались о другом варианте продолжения карьеры для Дро, когда ему исполнится 18 лет, и, к нашему удивлению, его агент сказал нам, что мы не можем выполнить нашу часть соглашения. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы сделка отвечала интересам клуба», — заявил Лапорта в эфире Catalunya Radio.