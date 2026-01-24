В матче 22-го тура итальянской Серии А «Интер» в родных стенах разгромил «Пизу» со счетом 5:2.
Сначала дважды забили гости благодаря дублю Стефано Морео. На это миланцы ответили шестью голами, авторами которых стали Петр Зелиньский, Лаутаро Мартинес, Франческо Эспозито, Федерико Димарко, Анж-Йоан Бонни и Генрих Мхитарян.
Результат матча
ИнтерМилан6:2ПизаПиза
0:1 Стефано Морео 11' 0:2 Стефано Морео 23' 1:2 Пётр Зелиньски 39' пен. 2:2 Лаутаро Мартинес 41' 3:2 Франческо Пио Эспозито 45+2' 4:2 Федерико Димарко 82' 5:2 Анж-Йоан Бонни 86' 6:2 Генрих Мхитарян 90+3'
Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Стефан де Врей, Алессандро Бастони, Карлос Аугусто (Мануэль Аканджи 80'), Пётр Зелиньски, Генрих Мхитарян, Луис Энрике (Федерико Димарко 34'), Франческо Пио Эспозито (Маркус Тюрам 61'), Лаутаро Мартинес (Анж-Йоан Бонни 80'), Petar Sucic (Николо Барелла 61')
Пиза: Симоне Скуффет, Самуэле Ангори (Мехди Лери 69'), Симоне Канестрелли, Артуро Калабрези, Маттео Трамони (Эбенезер Акинсанмиро 46'), Михел Эбишер, Мариус Марин (Габриэле Пиччинини 46'), Идрисса Туре, Хенрик Мейстер (Рафиу Дуросинми 40'), Стефано Морео, Francesco Coppola
Жёлтые карточки: Лаутаро Мартинес 26', Николо Барелла 89' — Мариус Марин 15', Артуро Калабрези 56', Эбенезер Акинсанмиро 78'
«Интер» набрал 52 балла и закрепился на первой строчке в турнирной таблице Серии А. «Пиза» с 14 очками — последняя.