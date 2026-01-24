«Интер» набрал 52 балла и закрепился на первой строчке в турнирной таблице Серии А. «Пиза» с 14 очками — последняя.

Сначала дважды забили гости благодаря дублю Стефано Морео . На это миланцы ответили шестью голами, авторами которых стали Петр Зелиньский, Лаутаро Мартинес, Франческо Эспозито, Федерико Димарко , Анж-Йоан Бонни и Генрих Мхитарян .

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Интер» в родных стенах разгромил «Пизу» со счетом 5:2.

