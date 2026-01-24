Турецкий «Галатасарай» и мадридский «Атлетико» заинтересованы в 22-летнем полузащитнике «Барселоны» Марку Касадо, сообщает Mundo Deportivo.

Марк Касадо globallookpress.com

Однако, по информации источника, футболист уже отказался от перехода в турецкий клуб. Касадо не планирует покидать «Барселону» в зимнее трансферное окно и намерен продолжить выступления за сине-гранатовых.

В текущем сезоне Касадо сыграл в 19 матчах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Его контракт с «Барселоной» действует до лета 2028 года, а отступные за игрока составляют 100 миллионов евро.