Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал борьбу с «Арсеналом» за чемпионство в текущем сезоне АПЛ.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Арсенал сейчас лучший клуб в мире. Посмотрите на Лигу чемпионов, Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок лиги — они сейчас лучшая команда. Надеюсь, мы будем близки к цели, будем постоянно улучшать свои результаты, и они дадут нам шанс догнать их», — цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба.

В настоящий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и отстает от лидирующего «Арсенала» на семь очков.