В матче 21-го тура итальянской Серии А «Кремонезе» и «Верона» сыграли вничью.
За 90 минут болельщики так и не дождались забитых мячей в этой игре — 0:0.
Результат матча
КремонезеКремона0:0ВеронаВерона
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Федерико Чеккерини (Франческо Фолино 73'), Федерико Баскиротто, Маттео Бьянкетти, Томмазо Барбьери (Романо Флориани Муссолини 90'), Варрен Бондо, Альберто Грасси (Микеле Коллоколо 90'), Яри Вандепутте (Алессио Дзербин 83'), Филиппо Терраччано, Джейми Варди, Федерико Бонаццоли (Фарис Мумбанья 73')
Верона: Симоне Перилли, Домагой Брадарич, Поль Лирола (Дэниел Ойогоке 87'), Энсо Эбосс (Абдау Харрауи 71'), Виктор Нельссон, Тобиас Слотсагер, Антуан Бернед, Роберто Гальярдини, Гифт Орбан, Амин Сарр (Суат Сердар 66'), Giovane Santana do Nascimento
Жёлтые карточки: Федерико Бонаццоли 37' (Кремонезе), Яри Вандепутте 41' (Кремонезе), Джейми Варди 74' (Кремонезе)
После этого матча в активе «Кремонезе» стало 23 очка. Команда поднялась на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» с 14 баллами идет последней.