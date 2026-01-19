В матче 21-го тура итальянской Серии А «Кремонезе» и «Верона» сыграли вничью.

За 90 минут болельщики так и не дождались забитых мячей в этой игре — 0:0.

Результат матча Кремонезе Кремона 0:0 Верона Верона Кремонезе: Эмиль Аудеро, Федерико Чеккерини ( Франческо Фолино 73' ), Федерико Баскиротто, Маттео Бьянкетти, Томмазо Барбьери ( Романо Флориани Муссолини 90' ), Варрен Бондо, Альберто Грасси ( Микеле Коллоколо 90' ), Яри Вандепутте ( Алессио Дзербин 83' ), Филиппо Терраччано, Джейми Варди, Федерико Бонаццоли ( Фарис Мумбанья 73' ) Верона: Симоне Перилли, Домагой Брадарич, Поль Лирола ( Дэниел Ойогоке 87' ), Энсо Эбосс ( Абдау Харрауи 71' ), Виктор Нельссон, Тобиас Слотсагер, Антуан Бернед, Роберто Гальярдини, Гифт Орбан, Амин Сарр ( Суат Сердар 66' ), Giovane Santana do Nascimento Жёлтые карточки: Федерико Бонаццоли 37' (Кремонезе), Яри Вандепутте 41' (Кремонезе), Джейми Варди 74' (Кремонезе)

Статистика матча 1 Удары в створ 4 3 Удары мимо 3 57 Владение мячом 43 3 Угловые удары 6 3 Офсайды 4 13 Фолы 13

После этого матча в активе «Кремонезе» стало 23 очка. Команда поднялась на 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» с 14 баллами идет последней.