«Наполи» одержал победу над «Сассуоло» (1:0) в матче 21-го тура итальянской Серии А.
Единственный гол у неаполитанцев записал на свой счет Станислав Лоботка на 7-й минуте.
Результат матча
НаполиНеаполь1:0СассуолоСассуоло
1:0 Станислав Лоботка 7'
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Сэм Бёкема (Маттео Политано 56'), Амир Ррахмани (Алессандро Буонджорно 67'), Жуан Жесус, Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Спинаццола, Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Антонио Вергара (Паскуале Маццокки 62'), Элиф Элмас (Ноа Ланг 56'), Расмус Хёйлунн
Сассуоло: Арьянет Мурич, Джош Дойг (Laurs Skjellerup 81'), Тарик Мухаремович, Джей Идзес, Себастьян Валюкевич, Алиу Фадера (Woyo Coulibaly 81'), Астер Вранкс (Эдоардо Яннони 54'), Неманья Матич, Лука Липани (Лука Моро 89'), Арман Лорьенте, Андреа Пинамонти (Валид Шеддира 89')
Жёлтые карточки: Астер Вранкс 53' (Сассуоло), Эдоардо Яннони 84' (Сассуоло)
После этого матча «Наполи» занимает 3-е место в таблице Серии А с 43 очками в активе. «Сассуоло» располагается на 12-й позиции (23 балла).