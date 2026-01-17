После этого матча «Наполи» занимает 3-е место в таблице Серии А с 43 очками в активе. «Сассуоло» располагается на 12-й позиции (23 балла).

Единственный гол у неаполитанцев записал на свой счет Станислав Лоботка на 7-й минуте.

«Наполи» одержал победу над «Сассуоло» (1:0) в матче 21-го тура итальянской Серии А.

