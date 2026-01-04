Лондонский «Челси» раздумывает над приобретением центрального полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали.

Сандро Тонали globallookpress.com

Как сообщает издание Football Insider, 25-летний итальянец попал в шорт-лист «синих» и рассматривается в качестве покупки после окончания сезона, поэтому вряд ли сделают по нему предложение в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Тонали сыграл 24 матча за «сорок» и сделал в них 4 голевые передачи. Контракт хавбека с «Ньюкаслом» действует до 2028 года, а цена сейчас на Transfermarkt равна € 75 млн.