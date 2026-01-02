Защитник «Баварии», Ким Мин Джэ, определился со своим будущим. Несмотря на интерес со стороны нескольких европейских клубов, 29-летний кореец намерен остаться в мюнхенском клубе как минимум до лета и продолжить борьбу за место в основном составе. Об этом сообщил журналист Флориан Плеттенберг в своих социальных сетях.

Ким Мин Джэ globallookpress.com

Среди потенциальных покупателей Кима Мин Джэ были турецкий «Фенербахче» и несколько итальянских команд. Однако все эти клубы получили отказ от игрока, который предпочитает остаться в «Баварии».

Контракт Кима Мин Джэ с «Баварией» действует до конца июня 2028 года. В текущем сезоне кореец сыграл 17 матчей за мюнхенский клуб во всех турнирах.