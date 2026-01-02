Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об увольнении Энцо Марески с поста наставника «Челси».

Энцо Мареска globallookpress.com

«Все, что я могу сказать по этому поводу, — это то, что "Челси" потерял невероятного тренера и невероятного человека. Это решение руководства "Челси", поэтому мне больше нечего добавить.

Как же мне повезло быть в клубе, в котором я сейчас. Мой клуб — невероятный. У меня есть контракт. Я говорю это миллиард раз — я знаю, вы уже устали от меня, я здесь уже десять лет, и обещаю вам, что однажды уйду, но у меня есть контракт, я счастлив, я хочу бороться вместе со своей командой, руководство меня уважает — они доказали это в прошлом сезоне, когда мы не выигрывали ни одного матча в течение трех месяцев, и они меня поддерживали», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

45-летний Мареска тренировал лондонский клуб с июля 2024 года. Всего под его руководством «Челси» провел 90 матчей, в которых одержал 55 побед, 15 раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений.

Под руководством итальянца «синие» выиграли Лигу конференции и Клубный чемпионат мира.

После первого круга «Челси» с 30 очками идет шестым в таблице АПЛ.