В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций Замбия и Коморские острова сыграли вничью.
Соперники не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую, — 0:0.
Результат матча
ЗамбияЛусака0:0Коморские островаКубок африканских наций. Группа A
Замбия: Доминик Чанда, Бенсон Сакала, Лубамба Мусонда, Кингз Кангва, Ламек Банда (Joseph Sabobo 70'), Патсон Дака, Фэшн Сакала (Кеннеди Мусонда 70'), Willard Mwanza, Mathews Banda, Owen Tembo, David Simukonda (Wilson Chisala 58')
Коморские острова: Янник Пандор, Ахмед Соилихи, Рафики Саид, Зеду Юссуф, Саид Бакари (Райан Лутин 58'), Мизьян Маолида (Фаиз Селемани 77'), Исмаэль Бура (Реми Вита 77'), Youssouf M'Changama, Akim Abdallah (Yannis Kari 58'), Yacine Bourhane (Ияд Мохамед 62'), Kenan Toibibou
Жёлтая карточка: Доминик Чанда 55' (Замбия)
После этой игре Замбия с 2 очками занимает 2-е место в турнирной таблице группы А. Коморские острова (1) — последние.
В последнем туре Замбия сыграет против Марокко, а Коморские острова сыграют с Мали.