В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций Замбия и Коморские острова сыграли вничью.

Соперники не смогли поразить ворота друг друга, расписав «сухую» мировую, — 0:0.

Результат матча

Замбия Лусака 0:0 Коморские острова Кубок африканских наций. Группа A

Замбия: Доминик Чанда, Бенсон Сакала, Лубамба Мусонда, Кингз Кангва, Ламек Банда ( Joseph Sabobo 70' ), Патсон Дака, Фэшн Сакала ( Кеннеди Мусонда 70' ), Willard Mwanza, Mathews Banda, Owen Tembo, David Simukonda ( Wilson Chisala 58' )

Коморские острова: Янник Пандор, Ахмед Соилихи, Рафики Саид, Зеду Юссуф, Саид Бакари ( Райан Лутин 58' ), Мизьян Маолида ( Фаиз Селемани 77' ), Исмаэль Бура ( Реми Вита 77' ), Youssouf M'Changama, Akim Abdallah ( Yannis Kari 58' ), Yacine Bourhane ( Ияд Мохамед 62' ), Kenan Toibibou

Жёлтая карточка: Доминик Чанда 55' (Замбия)