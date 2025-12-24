Агент Вадима Ракова Кахор Муминов высказался о будущем футболиста «Крыльев Советов», права на которого принадлежат «Локомотиву».

Вадим Раков
Вадим Раков globallookpress.com

«На всякий случай мы прорабатываем ему команду на лето.  Нам кажется, что Вадим не вписывается в стилистику Галактионова.  И это нормально — каждый тренер имеет право на вкусовщину.  В беседах тренер говорил, что хотел бы видеть на этой позиции более зрелого футболиста.  К тому же на этой позиции у него есть игрок сборной России Пиняев.  Есть Бакаев и Руденко.  У них хорошая статистика.

В летнее трансферное окно стоял вопрос: кого отдать в аренду?  Салтыкова или Ракова.  Был сделан выбор — оставить Салтыкова.  Моё предположение — по причине того, что по нему не было предложений, а по Ракову были.  Их было три.  Мы выбрали Самару, о чём не жалеем.  Хотя, на мой взгляд, решение "Локо" было странным.  Представь атаку из Воробьёва, Ракова, Батракова и Пиняева.  Каждый бы из них забил за сезон больше 10», — цитирует Муминова «Чемпионат».

Вадим Раков принадлежит «Локомотиву»﻿ и выступает за «Крылья»﻿ на правах аренды.  В 11 матчах за самарский клуб нападающий забил пять мячей и отдал две голевые передачи.