Агент Вадима Ракова Кахор Муминов высказался о будущем футболиста «Крыльев Советов», права на которого принадлежат «Локомотиву».

Вадим Раков globallookpress.com

«На всякий случай мы прорабатываем ему команду на лето. Нам кажется, что Вадим не вписывается в стилистику Галактионова. И это нормально — каждый тренер имеет право на вкусовщину. В беседах тренер говорил, что хотел бы видеть на этой позиции более зрелого футболиста. К тому же на этой позиции у него есть игрок сборной России Пиняев. Есть Бакаев и Руденко. У них хорошая статистика.

В летнее трансферное окно стоял вопрос: кого отдать в аренду? Салтыкова или Ракова. Был сделан выбор — оставить Салтыкова. Моё предположение — по причине того, что по нему не было предложений, а по Ракову были. Их было три. Мы выбрали Самару, о чём не жалеем. Хотя, на мой взгляд, решение "Локо" было странным. Представь атаку из Воробьёва, Ракова, Батракова и Пиняева. Каждый бы из них забил за сезон больше 10», — цитирует Муминова «Чемпионат».

Вадим Раков принадлежит «Локомотиву»﻿ и выступает за «Крылья»﻿ на правах аренды. В 11 матчах за самарский клуб нападающий забил пять мячей и отдал две голевые передачи.