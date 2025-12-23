Левый защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал предысторию своего трансфера в сербский клуб.

Наир Тикнизян globallookpress.com

«Вариант с "Црвеной Звездой" возник очень спонтанно и неожиданно. В конце мая мне позвонил Саша Клюев, сказал, что есть вариант с "Црвеной". На следующий день мне позвонил технический директор "Црвены Звезды" Марко Марин . Наш диалог длился пять минут, Саша был переводчиком, но с его переводом с английского на русский — катастрофа .

Я включил все свои резервы, чтобы вступить в прямой диалог с Марином. Когда он сказал: "У нас план — попасть в Лигу чемпионов, крайний случай — Лига Европы. Мы в тебя верим как в футболиста, мы ознакомились с твоим портфолио". На что я ответил: "Okay, let's go".

Это очень запало в душу Марину. Он после сказал, что для него это было ключевым, как и для меня. Я услышал те слова, которые необходимы любому футболисту и спортсмену. В тебе заинтересованы, в тебе нуждаются», — сказал Тикнизян в интервью на YouTube-канале Nobel.

Летом 2025 года 26-летний Тикнизян перебрался из «Локомотива» в «Црвену Звезду» за 1,7 млн евро. Всего он сыграл в этом сезоне во всех турнирах 25 матчей и сделал 2 результативные передачи.