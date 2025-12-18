Защитник «Барселоны» Рональд Араухо вновь вернется в состав команды после рождественских праздников, сообщает авторитетное издание Marca.

Рональд Араухо globallookpress.com

Ранее сообщалось, что Араухо по личным причинам посетил Иерусалим, стремясь найти поддержку и восстановить душевное равновесие.

26-летний футболист попросил клуб предоставить ему время на психологическую реабилитацию из-за пережитых приступов тревоги и эмоциональной нагрузки.

Уругваец планирует вернуться к тренировкам 29 декабря вместе с другими игроками «Барселоны» и рассчитывает участвовать в матче против «Эспаньола» 3 января, который станет первым поединком после небольшой зимней паузы.

В текущем сезоне защитник провел 15 встреч и забил два гола.