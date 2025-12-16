Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о поисках нового главного тренера для команды.

Гаджи Гаджиев globallookpress.com

«Не могу сказать, что очень успешно. Рассматриваем кандидатов. Они есть, но не хотел бы озвучивать фамилии.

Идут ли переговоры с кандидатами? Пока шорт‑лист. Хотя я не могу сказать, что это прямо целый лист. Если по‑русски говорить, это не лист, а одна строка. С одним созваниваемся — у него свои планы, с другим — тоже свои планы. Кто‑то же отвечал, что подумает. Обычное дело. Консультируемся. Решение будет коллективным, понятно. Надо учитывать все. Взвесить все аргументы за и против.

Понятно, что в очередь сюда никто не будет стоять из специалистов уровня группы А. Хотя есть уже зарекомендовавшие себя тренеры, проверенные. Есть кандидаты, которые имеют способности, потенциал. Все как обычно. Мы зачастую ищем игроков еще нераскрученных, здесь похожая ситуация.

Все‑таки случай, когда к нам пришел специалист уровня Курбана Бекиевича Бердыева — это было редкое совпадение всего. Обычно тренеры такого уровня ждут другие предложения: "Спартак" и другие московские клубы. Но решим», — цитирует Гаджиева «Матч ТВ».

Махачкалинцы с 15 очками занимает 13‑е место в турнирной таблице РПЛ.

В декабре было объявлено, что попечительский совет клуба принял отставку Хасанби Биджиева с поста главного тренера команды по окончанию первой части сезона.