Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итог матча против «Удинезе» (0:1).

Антонио Конте globallookpress.com

«В первом тайме "Удинезе" ни разу не пробил по воротам, и мы могли бы лучше этим воспользоваться. Второй тайм начался с подачи мяча в штрафную. Мы сразу же рисковали пропустить. После этого появился страх, и это было заметно. Потом два гола были отменены.

Мы слишком сильно нервничали, нам придется много работать — мы должны быть лучше в трудные моменты. Нужно уметь справляться с подобными ситуациями», — приводит слова Конте сайт Джанлуки Ди Марцио.

«Удинезе» набрал 21 очко после 15 туров и занимает 10-е место в Серии А, «Наполи» не сумел подняться на первое место. В активе команды 31 балл и вторая позиция. Отставание от лидера «Милана» всего один балл.