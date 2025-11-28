Экс-игрок «Ливерпуля» Дитмар Хаманн высказался о работе главного тренера команды Арне Слоте.

Арне Слот globallookpress.com

«У "Ливерпуля" возникнут серьёзные проблемы с попаданием в четвёрку лучших в Премьер-лиге. Не верю, что эти проблемы можно решить быстро и легко. Ситуация настолько сложная, что клуб, безусловно, будет обсуждать позицию тренера. Конец Слота близок. Я никогда не думал, что до этого дойдёт после его блестящего сезона, но полагаю, его заслуги теперь исчерпаны. Многие уже с нетерпением ждут возвращения Юргена Клоппа. Если вы спросите болельщиков, многие наверняка скажут: "Это было бы нечто", — цитирует Хаманна Sky Sport Germany.

"Ливерпуль" после 12-ти туров занимает 12-е место в АПЛ, набрав 18 очков. "Красные" потерпели поражение в семи из десяти последних встречах.