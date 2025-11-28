Экс-игрок «Ливерпуля» Дитмар Хаманн высказался о работе главного тренера команды Арне Слоте.

Арне Слот
Арне Слот globallookpress.com

«У "Ливерпуля" возникнут серьёзные проблемы с попаданием в четвёрку лучших в Премьер-лиге.  Не верю, что эти проблемы можно решить быстро и легко.  Ситуация настолько сложная, что клуб, безусловно, будет обсуждать позицию тренера.  Конец Слота близок.  Я никогда не думал, что до этого дойдёт после его блестящего сезона, но полагаю, его заслуги теперь исчерпаны.  Многие уже с нетерпением ждут возвращения Юргена Клоппа.  Если вы спросите болельщиков, многие наверняка скажут: "Это было бы нечто", — цитирует Хаманна Sky Sport Germany.

"Ливерпуль" после 12-ти туров занимает 12-е место в АПЛ, набрав 18 очков. "Красные" потерпели поражение в семи из десяти последних встречах.